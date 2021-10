Hidrocarbonetos fazem parte das reservas do País

O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, revelou nesta terça-feira em Lubango, província da Huíla, a existência de grandes reservas de hidrocarbonetos no País, para décadas de exploração, noticiou a Angop.

A notícia foi revelada durante uma aula magna sobre Importância dos recursos minerais para o desenvolvimento socioeconómico sustentável de Angola, ministrada a estudantes universitários. Sem adiantar dados concretos, o ministro disse que essas reservas estão estudadas e garantidas para uma década ou mais de exploração.

O titular da pasta afirmou que o cálculo foi feito e certificado por pessoas competentes internacionalmente, com experiência reconhecida, que conferem ser um activo real.

Destacou que o País apesar de dependente do petróleo, todos os minerais são importantes para o seu desenvolvimento, daí a necessidade de acrescer valor aos recursos referidos, com a transformação através de refinarias, indústria petroquímica, criando um segmento forte na produção de amónio e ureia para a produção de fertilizantes.

Para ele, a exploração desses minerais requer maior responsabilidade com as questões ambientais, respeito das populações ao redor e bom uso das receitas para aumentar a riqueza do País, com a diversificação da economia e melhoria das infra-estruturas.

“São recursos importantes e durante muitas décadas vão continuar a ser, o que pode acontecer é de acordo com o desenvolvimento tecnológico, um ou outro mineral pode torna-se menos importante e outros passarão a ter mais notoriedade que têm hoje”, frisou.