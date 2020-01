Henda Inglês substitui Abrahão Gourgel na presidência do BDA

O Conselho de Administração do Banco de Desenvolvimento Angolano, BDA, tem novo presidente. Trata-se de Henda Essanju Inglês que, por nomeação do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, substitui Abrahão Pio dos Santos Gourgel.

Até a nomeação Henda Inglês foi o responsável pelo Gabinete de Operações Estruturadas do BDA.

Henda Esandju Nicolau da Silva Inglês, foi Presidente do Conselho de Administração do Instituto para do Sector Público (ISEP) no período compreendido entre Abril de 2010 a Março de 2018.

É formado em Economia pela Universidade da Cidade do Cabo (UCT), na África do Sul, e ocupou cargos de direcção no Banco Comercial Angolano, nos Ministérios da Economia, da Coordenação Económica e na Secretaria de Estado para o Sector Empresarial Público.

Estimulou a adopção de uma nova abordagem de gestão, monitoramento e controlo das Empresas do Sector Empresarial Público (SEP). O seu mandato foi marcado pela institucionalização e realização, dentre outras, do seguinte:

i. Do Fórum de Negócios do Sector Empresarial Público - uma plataforma para estimular a realização de negócios entre as empresas do Sector Empresarial Público e melhorar sua cultura de gestão;

ii. Da Cerimónia Pública de Homologação das Contas das Empresas do SEP (excluindo as empresas constituídas ao abrigo da Lei das Sociedades Comerciais);

iii. Aumento significativo do nível de prestação de contas pelas empresas do SEP e do universo de empresas com contas auditadas por entidades idóneas e independentes;

iv. Do Programa de Formação para os Executivos das empresas do SEP nos seguintes domínios:

Liderança – em cooperação com o Center for Creative Leadership;

Ética– em cooperação com a Associação Cristã de Gestores e Dirigentes (ACGD);

Gestão – em cooperação com (a) a Universidade Católica de Lisboa (em parceria com a Kellogg School of Management), (b) ABS – Angola Business School (em parceria com a Nova School of Business and Economics and (c) ASM – Angolan School of Management ( em parceria com a AESE Business School).

v. Introdução da nova legislação e regulamentação para o SEP (Estatuto do Gestor Empresarial Público e Estatuto Remuneratório do Gestor Empresarial Público);

vi. Realização do Estudo sobre a Função de Auditoria Interna em Angola em cooperação com a KPMG Angola e o Instituto Angolano de Auditoria Interna;

vii. Elaboração das Linhas de Força da Estratégia de Restruturação e Redimensionamento do SEP;

VIII. Elaboração da nova Lei das Privatizações e

IX. Elaboração de um “Instrutivo” sobre a contabilização dos bens de domínio público.

Fonte: WCA