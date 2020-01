Halliburton: Governo pede diálogo entre trabalhadores em greve e conselho de administração

Segundo uma comunicação do Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos (MIREMPET), decorreu hoje um encontro, na sede do órgão ministerial, entre o ministro do sector, Diamantino Pedro Azevedo, o ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Jesus Maiato e o vice-presidente da petrolífera americana Halliburton para o hemisfério leste, Joe Rainey.

Mais de 500 trabalhadores da petrolífera americana Halliburton, prestadora de serviços às empresas do sector que operam em Angola, estão em greve por “tempo indeterminado”, em protesto contra salários não actualizados ao câmbio do banco central.