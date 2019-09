Haitong Bank atinge lucro de 11 milhões de euros no primeiro semestre de 2019

De acordo com informação divulgada pelo banco, esta instituição “registou um desempenho muito positivo, demonstrando, assim, a sustentabilidade do seu modelo de negócio. O Haitong Bank tem sido bem-sucedido na originação de um fluxo de negócios relacionados com a China enquanto se mantém ativo em operações nos seus principais mercados domésticos na Europa e América Latina”.

De acordo com a instituição bancária, os resultados conhecidos tiveram origem no crescimento homólogo de 30% do produto bancário para 57 milhões de euros nos primeiros seis meses de 2019 assim como nas melhorias de níveis de eficiência. Note-se que os custos operacionais foram fixados nos 39 milhões de euros e o produto bancário por colaborador aumento 36% face ao período homólogo.

Quanto ao lucro operacional, foi atingido um resultado de 18 milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano, valor que no mesmo período do ano passado se cifrou em 5 milhões de euros.

Na qualidade dos ativos, o Haitong realça que esta instituição bancária continuou a evoluir de forma positiva no período indicado. Quanto ao rácio de crédito não produtivo (NPL) a atingir 4,6% em junho de 2019, uma queda face aos 8,2% do mesmo período de 2018 que reflecte a venda da subsidiária da Irlanda refletida nas contas como operação descontinuada desde dezembro de 2018.