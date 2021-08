Há poder? Exerça SNCP

A mudança na legislação procurou trazer melhorias ao nível do sistema de contratação electrónica, com a modernização dos serviços e a mudança do modelo que permita uma maior actuação do órgão.

Para o efeito nos primeiros meses do presente ano, se assistiu a um conjunto de acções que promovem um maior conhecimento da nova LCP, com destaque para a realização de vários seminários e webinars. Ainda assim, neste período o quadro não foi dos melhores em termos de resultados, porém, não tão mal quanto os períodos anteriores, ou seja, houve uma insignificante melhoria. Os números no relatório do SNCP indicam que os valores contratuais registados correspondem apenas a 0,001% do valor liquidado à luz da Lei dos Contratos Públicos (LCP);

Outra falha anotada no semestre foi a existências de entidades com valores elevados de cabimentação sem que tenham, contudo, registos relevantes de procedimentos na base de dados do SNCP. E ainda, o valor dos contratos registados está, por certo, aquém do valor real dos contratos adjudicados pelas EPC, atendendo ao número reduzido de procedimentos iniciados e concluídos no semestre de que se tem conhecimento.

De acordo com a LCP, apenas alguns tipos de procedimentos estão sujeitos à divulgação pública (Concursos Públicos e Concursos Limitados por Prévia Qualificação), visto que os procedimentos fechados (Concurso Limitado por Convite e Contratação Simplificada) não exigem tal medida. Por essa razão se entende a grande dificuldade em obter informação estatística a respeito, quando estes não são publicitados.

Mas estes procedimentos aquando da sua abertura devem ser reportados pelas Entidades Públicas Contratantes ao SNPC nos termos da LCP. O tempo de graça não pode perdurar uma eternidade, há um tempo para tudo. A ausência de disciplina por parte das EPC e falta de medidas sancionatória por parte da SNCP compromete o bom exercício das despesas públicas.