Guita reforça inclusão financeira com serviço USSD

A Carteira Digital Guita vai reforçar a aposta na inclusão financeira disponibilizando o serviço USSD dentro de três meses a clientes sem conta bancaria, disse ao Mercado o director executivo da Guita, Yuri Tykoti.

O serviço USSD permite o acesso as transacções moveis aos utilizadores sem smartphone ou com um modelo básico, sem internet e por não exigir o dowload do aplicativo, assegura o executivo.

Lançada em Dezembro de 2021 pelo banco BNI, a Guita tem disponível funcionalidades básicas como levantamentos, pagamentos, transferências, pagamentos dinheiro por código QR. Até ao momento mais de dois mil utilizadores aderiram a plataforma de pagamento.

Yuri Tykoti esclarece que a plataforma surge como uma evolução do BNIX com soluções melhoradas a nível do protocolo de segurança, disponibilização de funcionalidades e de canais de acesso.

“Nesse momento migramos, os clientes que eram BNIX continuam a ser os mesmos clientes que utilizam a plataforma Guita. Estamos a fechar contratos com novos parceiros a nível de comércios e pequenos negócios e também os particulares, podemos falar num fluxo muito elevado envolvido”.

Faz saber que a carteira digital Guita, um enforcement para melhoria do sistema de pagamento, contribui em grande medida para inclusão financeira no País na medida em que leva serviços financeiros à pessoas fora do sistema bancário .

“Vemos o programa de reconversão da economia informal como um parceiro estratégico, na medida em que faz uma trajectoria de inclusão financeira, e nós vamos aparecer como um meio facilitador para que estas pessoas tenham acesso aos serviços financeiros. É uma boa iniciativa, estamos atentos para andar de mãos dadas porque uma coisa complementa a outra”, considera.

Segurança da plataforma

De acordo com o responsável, a preocupação constante com a protecção dos clientes esteve na base da melhoria do serviço, a par de outros factores.

O director executivo aponta dois requisitos de seguranças como primordiais para assegurar a fiabilidade do serviço, nomeadamente o legal e o operacional. No primeiro, refere que por se tratar de um serviço adstrito a uma instituição bancaria está submetido as regras de compliance e outros princípios legais, sem os quais não teriam a licença do Banco Nacional de Angola.

Quanto ao requisito operacional, avança que a plataforma obedece ao protocolo de verificação de dois factores, ou seja, o cliente ao se cadastrar configura dois níveis de seguranças sendo uma palavra passe alfa numérica e em seguida um Pin transacional.

Assegura que ambos são apenas do conhecimento do utilizador e que sem os mesmos será impossível realizar qualquer transacção uma vez que são cumulativos.