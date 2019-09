Guiné Equatorial quer empréstimo de 700 milhões USD do FMI

“O ponto é garantir que podemos aumentar as nossas reservas para defender a nossa moeda”, disse o governante, acrescentando: “Alguns dos países já tiveram assistência financeira do FMI, agora é a altura de a Guiné Equatorial também ter”.

Em entrevista à agência de informação financeira Bloomberg na Cidade do Cabo, à margem do Fórum Económico Mundial sobre África, Mba Abogo explicou que receberá uma missão técnica do FMI a Malabo ainda este mês para debater o possível acordo de cerca de 630 milhões de euros, que surge no contexto do apoio que a instituição financeira multilateral está a dar a alguns dos sete países da União Aduaneira e Económica da África Central (Camarões, República Democrática do Congo, Gabão, Chade, República Centro-Africana, Guiné Equatorial e República do Congo) mais afectados pela descida dos preços do petróleo, que caíram para cerca de metade desde o verão de 2014.

O crescimento económico abrandou significativamente desde a queda dos preços das matérias-primas, há cinco anos, e as reservas externas agregadas destes países caíram quase dois terços nos últimos três anos, cobrindo, em meados de 2017, apenas dois meses de importações devido à diminuição das entradas de capital em moeda estrangeira, levantando receios de que o franco CFA, indexado ao euro com o apoio francês, possa estar em perigo de desvalorização acentuada.

Entre os países que já têm um acordo com o FMI estão os Camarões, Gabão e Chade, que concordaram com um programa de reformas económicas para beneficiar das condições vantajosas da assistência financeira desta instituição sedeada em Washington.