Guiché realiza seminário sobre Pauta Aduaneira versão 2022

O Guiché de Apoio ao Investidor da Zona Económica Especial (ZEE) Luanda-Bengo realiza, amanhã um seminário sobre a "Pauta Aduaneira versão 2022 no Sistema Harmonizado".

Segundo os promotores desta iniciativa, a organização pretende fornecer conhecimentos e capacitação para trabalhar de forma eficiente e harmoniosa com a nova Pauta Aduaneira.

A sessão está enquadrada no plano de divulgação e auscultação deste instrumento decisivo para o desenvolvimento da economia angolana, numa parceria com a Administração Geral Tributária (AGT).

O especialista em classificação pautal, Manuel Cambundo, foi convidado para ser o orador do seminário, tendo também confirmada já a presença de membros do Conselho de Administração da Zona Económica Especial (ZEE) para orientarem o acto de abertura e encerramento.

Recentemente, durante um evento similar, mas realizado na província do Zaire, na vila (município) do Soyo, responsáveis da AGT aproveitaram a ocasião para que lembrem aos presentes que uma das grandes medidas da versão 2022 da Pauta Aduaneira e que, certamente, interessa bastante aos cidadãos tem a ver com a redução das taxas e tarifas pagas pela importação de viaturas.