Guerra e pandemia aumentam riscos para orçamento da UE

O Tribunal de Contas Europeu (TCE) alerta que a resposta à pandemia da Covid-19 e a guerra da Ucrânia aumentaram os riscos para o orçamento da União Europeia (UE), falando ainda num aumento dos erros nas despesas comunitárias.

A posição consta de um relatório hoje (13) divulgado pelo TCE relativo ao orçamento da UE em 2021, no qual o auditor europeu explica que “a exposição total do orçamento da UE a passivos contingentes aumentou em 146 mil milhões de euros em 2021, passando de 131,9 mil milhões de euros para 277,9 mil milhões de euros”, mais do que duplicando.

“Esta subida deveu-se principalmente à emissão de obrigações no montante de 91 mil milhões de euros para financiar o Instrumento de Recuperação da União Europeia em 2021 e ao aumento de 50,2 mil milhões de euros dos empréstimos concedidos aos Estados-membros no âmbito do instrumento europeu de apoio temporário para atenuar os riscos de desemprego numa situação de emergência, o programa SURE”, justifica o TCE, aludindo aos recentes programas para assegurar a recuperação da crise da covid-19 e ao esquema europeu para salvaguardar empregos durante a pandemia.

De acordo com o organismo, “a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia também contribuiu para este aumento, devido às garantias concedidas pela UE para cobrir empréstimos a países terceiros”, verbas que foram mobilizadas ainda antes a invasão russa do país e que se somam à recente assistência macrofinanceira anunciada em maio passado, de nove mil milhões de euros.

No documento, o TCE alerta precisamente para os riscos que a guerra da Ucrânia representa para o orçamento europeu, já que, no final de 2021, “a Ucrânia tinha empréstimos pendentes num valor nominal de 4,7 mil milhões de euros ao abrigo de vários programas da União” e que o Banco Europeu de Investimento tinha, também até essa data, concedido ao país empréstimos “cobertos por garantias da UE no valor de 2,1 mil milhões de euros”.