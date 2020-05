Grupo Sanlan doa cerca de 2,3 milhões USD

Num comunicado de imprensa a Sanlam faz saber que doou cerca de 2,3 milhões USD para apoiar várias iniciativas de combate à pandemia em África e em outros territórios onde a SEM tem presença comercial. Essa doação é uma contribuição adicional de algumas subsidiárias da Sanlam em seus respectivos mercados.

O montante destina-se a auxiliar os esforços na 'declinação da curva' de casos positivos e apoiar várias iniciativas para combater a propagação e o impacto do vírus com compra equipamentos de proteção individual, contribuições para fundos nacionais de solidariedade, ajuda alimentar e assistência escolar com e-learning.

De acordo com Heinie Werth, CEO da SEM, cada um dos 32 países Africanos e de outros mercados nos quais a Sanlam opera terão fundos alocados para uso a critério das subsidiárias da Sanlam e empresas associadas nesses países, para apoiar iniciativas de combate ao coronavírus.