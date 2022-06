Grupo regional do GAFI chega quinta-feira a Luanda para avaliar sistema financeiro angolano

O Grupo de Prevenção e Branqueamento de Capitais da África Oriental e Austral (Esaamlg) chega, quinta-feira, a Luanda, para avaliação do sistema financeiro angolano.

Segundo a agência de notícias, Angop, um total de 15 especialistas de Portugal, Estados Unidos da América, Botsuana, Moçambique, Maláui, Lesoto, Namíbia, Etiópia, Zimbabué, África do Sul, Tanzânia e Quénia integram a equipa de avaliação, que tem agendados encontros com representantes dos sectores e várias instituições angolanas, entre as quais a Unidade de Informação Financeira (UIF).

A avaliação mútua do sistema financeiro angolano vai decorrer entre 27 de Junho e 15 de Julho.

O relatório de avaliação mútua do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) sobre o sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa, iniciou-se em Outubro de 2021 e deverá estar concluído entre Março e Abril de 2023.

Angola está a ser avaliada no âmbito do sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, em que os peritos vão avaliar o grau de cumprimento e implementação das recomendações desde 2012, quando foi aprovado o relatório anterior e o País foi admitido como membro do Esaalmg, grupo regional do GAFI.