Grupo Mosel investe dois milhões USD para produzir chás de frutas

O grupo Mosel investiu dois milhões USD, no município da Conda, na província do Cuanza-Sul, no ano passado, para a construção de uma fábrica de chás com vários sabores, e que vai produzir, numa primeira fase, quatro toneladas por mês.

O empreendimento industrial financiado, no âmbito do Aviso 10, do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI), com arranque previsto para o primeiro trimestre de 2023, vai produzir seis tipos de chás com sabores de frutas tropicais, como abacate, ananás, manga e maracujá.

De acordo com o administrador do grupo, Edisson Mayer Faria, o projecto de construção da unidade fabril está em curso, observando-se, neste momento, a conclusão da montagem da nave, onde vão ser instalados, até ao final deste ano, os equipamentos provenientes da República da China.

Para assegurar a produtividade da fábrica, o grupo Mosel conta igualmente com um projecto agrícola, que vai facilitar o fomento das culturas de abacate, ananás, manga e maracujá, numa área de 350 hectares.

Deste espaço, seis hectares estão reservados para a plantação de maracujá, numa previsão de 15 hectares. O gestor disse que para o cultivo de ananás, o projecto contempla oito hectares, numa previsão de 30 hectares, enquanto a manga e o abacate ocupam um espaço onde vão ser plantadas duas mil mudas para cada tipo de cultura.