Grupo Jampur procura parceiros angolanos

O Grupo Jampur, sedeado no Dubai, Emirados Árabes Unidos, está pronto para trabalhar em Angola nos sectores da agro-indústria, navegação, transportes, mineração, equipamentos e comércio, tendo manifestado interesse de conseguir parceiros locais para tornar real esta intenção, avança o Jornal de Angola.

De acordo com o presidente Executivo do grupo, Mohammad Shafiq, num encontro recente com o embaixador Extraordinário e Plenipotenciário de Angola nos Emirados Árabes Unidos, Albino Malungo, o Grupo Jampur está focado na internacionalização.



A empresa, com sede no Dubai, está no mercado há mais de 30 anos com vários escritórios em África, Europa e Ásia, concentrando a estratégia empresarial no estabelecimento de parcerias com várias Nações emergentes.



Mohammad Shafiq transmitiu ao embaixador Albino Malungo, que acredita no futuro de África e estão orgulhosos em fazer parte do processo de crescimento e consolidação das economias africanas.



O transporte marítimo constitui o centro da actividade do Grupo.

A frota da empresa é composta por petroleiros, rebocadores e embarcações especiais, entre outros.



No sector da electricidade, o grupo empresarial opera com soluções de energia que vão desde geradores individuais até às grandes usinas de energia.



Na Nigéria, Paquistão e Etiópia, o Jampur Group desenvolve um portfólio diversificado de projectos, incluindo a produção de óleos lubrificantes, óleo vegetal, briquetes de carvão e fertilizantes. O grupo também desenvolveu fábricas de montagem de tractores, transformadores, autocarros e camiões.