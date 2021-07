Grupo IMEX vai investir 4,5 milhões USD em fábrica

Falando à imprensa à margem da inauguração de mais uma loja de electrodomésticos da marca BEKO, Ramzi El Houchaimi disse que este investimento vai servir para instalação da sua primeira unidade fabril de montagem de electrodomésticos da BEKO, no município de Viana.

Referiu que o projecto será implementado em duas fases, sendo a primeira avaliada em três milhões USD até ao final, em montagem de fogão, ar-condicionado e geleiras e o resto do valor na segunda em 2022, com a montagem de uma linha de televisores, gerando um total de 150 novos postos de trabalho.

Salientou que, no âmbito da expansão da marca no território nacional, vão ainda no próximo ano abrir mais sete novas lojas.

Sobre a inauguração, que permitiu gerar 15 postos novos postos de empregos directos, resulta de um investimento de 300 mil USD, no âmbito da estratégia de crescimento da marca no País, permitindo ampliar a sua capacidade de distribuição de produtos a nível nacional.

Com mais esta loja, a marca passa a contar com um total de 15 lojas, no País, sendo oito em Luanda, duas em Cabinda, uma em Benguela e Lubango.

O grupo IMEX é uma empresa angolana especializada no fabrico de produtos de rotomoldagem em material de polietileno.

A BEKO iniciou a sua distribuição de electrodomésticos em Angola em Março de 2019, com um investimento de um milhão USD e gerou até ao momento um total de 70 empregos.