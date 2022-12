Grupo estatal chinês duplica participação em bloco petrolífero no Brasil

O grupo estatal chinês, China National Offshore Oil Company (CNOOC) disse hoje ter pagado 10,3 mil milhões de reais (1,9 mil milhões de euros) para duplicar a participação num campo petrolífero no sudeste do Brasil.

OCNOOC anunciou que a subsidiária CNOOC Petroleum Brasil comprou uma participação de 5% à petrolífera estatal brasileira Petrobras, passando a deter 10% do crude extraído do campo de Búzios, de acordo com um comunicado.

O presidente do CNOOC, Xia Qinglong, sublinhou, na mesma nota, que o negócio "expande ainda mais a presença da empresa na região de águas profundas do pré-sal do Brasil, onde existem abundantes recursos de petróleo e gás".

A transacção faz parte do "desenvolvimento internacional" do CNOOC, disse Xia, que prometeu trabalhar "em estreita colaboração com o governo e os parceiros do projecto para promover o desenvolvimento sustentável" do campo de Búzios.

O negócio, anunciado em Março pela Petrobras, estava ainda dependente da aprovação pelo Ministério de Minas e Energia brasileiro, o Conselho Administrativo de Defesa Económica e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

A Petrobras passa assim a deter uma participação de 85% no consórcio, com os restantes 5% nas mãos de uma outra petrolífera estatal chinesa, a China National Oil and Gas Exploration and Development Company (CNODC).

Em Outubro do ano passado, o CNOOC tinha activado uma cláusula que permitia expandir a participação no consórcio, algo que a CNODC decidiu não fazer.