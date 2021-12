Grupo Carrinho compra BCI por 16,5 mil milhões Kz

O grupo Carrinho Empreendimentos S.A acaba de adquir o BCI por 16,5 mil milhões Kz.

A compra realizada em leilão em bolsa representa um marco na história do mercado de capitais.

Com essa operação, começa hoje de facto a Bolsa de Valores no País, segundo Patrício Vilar PCA do IGAPE.

O leilão contou com dois concorrentes com direito a seis ofertas, cujo valor mínimo das acções fixado em 150 mil Kz.

A Carrinho empreendimentos torna-se a primeira empresa vencedora do primeiro leilão em bolsa realizado em Angola.