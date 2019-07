Grécia: turismo é motor da economia

As exportações caíram 2,1% face ao último trimestre de 2018, enquanto as importações avançaram 5%. O consumo recuou ligeiramente (0,1%), enquanto a formação bruta de capital fixo (investimento) aumentou 8,1%.

O crescimento da economia é um factor determinante para a saída do país da crise, já que a Grécia está obrigada a manter um excedente primário (que exclui o pagamento de juros da dívida) de 3,5% do PIB até 2022 e de 2,2% a partir de então até 2060. Segundo as projecções da Comissão Europeia, o crescimento será de 2,2%, enquanto as do Banco da Grécia apontam para 1,9%.

O turismo na Grécia é dos poucos sectores económicos que escapou à profunda depressão e manteve um crescimento constante desde 2013, com 30 milhões de visitantes registados em 2017 segundo dados da Organização Mundial do Turismo. A indústria do turismo representa actualmente cerca 20% do PIB grego e garante empregos directos e indirectos a um milhão de pessoas, com a tendência de passar de fenómeno sazonal a uma actividade que se prolonga por todo o ano. Segundo as estatísticas mais recentes, o valor subirá para 22,7% do PIB, ou seja perto de um quarto da riqueza gerada, até 2028.

A área dos cruzeiros também tem sido reforçada, com um aumento da procura, numa altura em que os operadores internacionais estão a evitar a Turquia e países do norte de África que eram destino tradicional deste segmento, com destaque para o Egipto.