Grécia não vai cumprir objetivos orçamentais, segundo o Banco da Grécia

No relatório semestral sobre política monetária hoje divulgado, a dias das eleições legislativas antecipadas, o banco central grego afirma que este desvio se deve principalmente às medidas sociais aprovadas pelo Governo de Alexis Tsipras há pouco mais de um mês.

As referidas medidas incluíam a reposição do 13.º mês para os reformados e a redução do IVA para o sector da restauração e uma série de produtos alimentares e, apesar da oposição os considerar “ofertas eleitorais”, a maioria dos partidos apoiaram-nas no parlamento.

“Os atrasos na aplicação das reformas ou a sua revogação terão efeitos negativos sobre os empresários e sobre a actividade económica”, sublinha o relatório.