Grandes fortunas russas já perderam 28 mil milhões este ano

São 32 mil milhões USD ao câmbio actual. Este é o valor perdido pelas fortunas dos super-ricos da Rússia este ano, marcado pela escalada das tensões entre Moscovo e Kiev, que já levaram o presidente russo, Vladimir Putin, a reconhecer a independência de Donetsk e Lugansk e enviar tropas russas para estas regiões no leste da Ucrânia, avança o Jornal de Negócios.



Agora, com as sanções do Ocidente a Moscovo e a potencial queda das cotações nas bolsas mundiais, o rombo arrisca tornar-se bem maior, referiu esta terça-feira a Bloomberg.



Gennady Timchenko lidera a lista de milionários russos cuja fortuna mais caiu desde 1 de Janeiro, segundo o Bloomberg Billionaires Index.



Timchenko, de 69 anos, é filho de um oficial militar soviético amigo de Putin desde o início da década de 1990. A suba fortuna encolheu de 24 mil milhões USD para 16 mil milhões USD. A riqueza de Timchenko provém da sua participação na produtora de gás Novatek.



Também accionista da Novatek, Leonid Mikhelson viu a sua fortuna recuar em 6,2 mil milhões USD este ano, enquanto Vagit Alekperov, presidente da petrolífera Lukoil, sofreu um rombo de 3,5 mil milhões USD na sua riqueza.



No conjunto, os 23 multimilionários russos têm uma fortuna de 343 mil milhões USD, valor que compara com 375 mil milhões de USD que contabilizavam no final de 2021.