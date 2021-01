Grandes empresas pedem a Trump que ponha fim aos confrontos

O lóbi que representa as maiores empresas norte-americanas pediu esta quarta-feira ao Presidente cessante dos EUA que intervenha para pôr fim aos confrontos no Capitólio, provocados por manifestantes pró-Trump durante a sessão de certificação dos resultados das presidenciais.

“O caos na capital da nação é a consequência de esforços ilegais para mudar os resultados legítimos de uma eleição democrática. O país merece melhor”, lamentou o grupo Business Roundtable na sua página da rede social Twitter.

“O Business Roundtable apela ao Presidente e às autoridades que ponham fim ao caos e facilitem uma transição política pacífica”, acrescenta a organização.

Manifestantes apoiantes do Presidente cessante, Donald Trump, invadiram nesta quarta-feira o Capitólio norte-americano e entrarem em confronto com as forças de segurança, enquanto os membros do congresso estavam reunidos para formalizar a vitória do Presidente eleito, Joe Biden, nas eleições de Novembro.

A sessão de ratificação dos votos das eleições presidenciais dos EUA teve de ser interrompida devido aos distúrbios.

Milhares de manifestantes tinham-se reunido hoje em Washington, protestando e contestando a vitória do democrata Joe Biden.

Num comício em frente à Casa Branca, Trump pediu aos manifestantes para se dirigirem para o Capitólio e fazerem ouvir a sua voz, em protesto contra o que considera ser uma “fraude eleitoral”, tendo mesmo dito que “nunca” aceitaria a sua derrota nas eleições de 03 de Novembro.

Os manifestantes obedeceram ao comando do Presidente cessante e dirigiram-se para o Capitólio, tendo mesmo forçado a oposição da polícia, que tentou impedir a sua entrada no edifício.

Pelo menos uma pessoa foi ferida por uma bala e a polícia teve de usar armas de fogo para proteger congressistas.