Governos devem apoiar bancos no financiamento as PMEs africanas

O presidente do Afreximbank, Bento Oramah, exortou os governos africanos a apoiarem a capacidade dos bancos comerciais de modernizar e financiar pequenas e médias empresas para impulsionar o Produto Interno Bruto (PIB) do Continente.

Bento Oramah falava na cerimónia de encerramento da II Edição da Feira Intra-Africana do Comércio que decorreu de 15 a 21 de Novembro, em Durban, África do Sul. Na ocasião realçou que a feira representa uma oportunidade para os países melhor penetrarem e se destacarem no mercado de negócios mundial

Para o homem forte d Afreximbank, a aposta na diversidade de produtos com qualidade vai remover os obstáculos no acesso ao mercado dos Estados Unidos da América (EUA). Pelo que, apela ao aprofundamento das cadeias de valor regionais para aumentar a competitividade e prosperidade global do Continente.