Governos africanos devem aos bancos ocidentais o triplo do que à China

A ONG Justiça da Dívida disse esta segunda-feira, 11, que os governos africanos devem três vezes mais a credores comerciais ocidentais do que à China, a quem pagam o dobro dos juros face ao cobrado pelos credores chineses.

"Os governos africanos devem três vezes mais dívida aos bancos ocidentais, gestores de activos e intermediários petrolíferos do que à China, e pagam o dobro dos juros", diz esta ONG dedicada à questão da dívida pública, em particular dos países mais desfavorecidos.

Numa nota enviada à Lusa, a Justiça da Dívida vinca que "os líderes ocidentais, através do G7, têm atribuído o falhanço sobre o progresso da reestruturação da dívida à China, mas os dados mostram que isto é um engano", acrescenta-se no texto.

No relatório com a análise dos montantes e decomposição da dívida, a Justiça da Dívida afirma que "apenas 12% da dívida externa dos governos africanos é devida à China, o que compara com os 35% devidos a credores comerciais ocidentais" e acrescenta que "os juros da dívida sobre os empréstimos privados são quase o dobro do que os países pagam nos empréstimos chineses, com os países mais endividados a, provavelmente, não terem a dívida dominada por credores chineses".

No total, os países africanos deviam, no final de 2020, cerca de 247 mil milhões USD (245,1 mil milhões de euros) a credores privados não chineses, ao passo que eram devidos 83 mil milhões USD (82,3 mil milhões de euros) a chineses e mais 93 mil milhões USD (92,3 mil milhões de euros) a outros governos, além de 274 mil milhões USD, quase 272 mil milhões de euros, a instituições multilaterais.

De acordo com esta ONG, a média dos juros cobrados pelos investidores privados aos governos africanos ronda os 5%, ao passo que os bancos chineses cobram, em média, 2,7%.

Dos 22 países com uma dívida mais alta, 12 pagam aos credores privados mais de 30% dos pagamentos totais, numa lista que inclui Cabo Verde, Chade, Egipto, Gabão, e outros, ao passo que a dívida aos credores chineses está acima dos 30% em apenas 5 desses 22 países, incluindo Angola, República do Congo e Etiópia, entre outros.