Governo timorense prevê gastar 105,5 milhões de euros nas medidas de recuperação económica

O Governo timorense prevê gastar em 2021 cerca de 124 milhões USD (105,5 milhões de euros) nas medidas do Plano de Recuperação Económica (PRE) do país.

Este valor representa cerca de 6,6% do Orçamento Geral do Estado (OGE) proposto.

Os livros orçamentais, que acompanham a proposta de lei do OGE, a que a Lusa teve acesso, listam dezenas de medidas a implementar por várias entidades, que fazem parte do PRE, desenhado para responder aos efeitos da pandemia e da crise que o país tem vivido.

Uma análise dos dados mostra que 25,6% do gasto com as medidas será implementado pelo Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD), com 25,4% a ser gasto pelo Ministério da Administração Estatal (MAE)

Entre os maiores projectos destaca-se o programa de “desenvolvimento de sucos e retorno económico básico”, gerido pelo MAE, que tem um orçamento de 31,4 milhões USD, praticamente idêntico ao que o MEJD vai gastar no ensino pré-escolar, básico e secundário.

Ao valor de investimento regional do MAE soma-se ainda cerca de 4,8% do total orçamentado a dividir pelos vários municípios do país.

O terceiro maior sector grupo de despesas, cerca de 17,4%, é o destinado ao Ministério das Obras Públicas (MOP), seguindo-se o de saúde, com o investimento implementado pelo Ministério da Saúde (MS), pelo Instituto Nacional da Saúde (INS) e pelo Hospital Nacional Guido Valadares a representar 11,8% dos gastos previstos.

A maior fatia de gastos na saúde destina-se a serviços de saúde primários.

As medidas previstas destinam cerca de 4,2% do total ao Ministério da Agricultura e Pescas (MAP), cerca de 2,8% à Secretaria de Estado de Cooperativas (SECOOP), 1,8% ao Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI) e 1,7% ao Ministério da Justiça (MJ).

Para emprego e formação profissional está destinado cerca de 1,1% do total, com destaque para o programa de “Definição de Estratégias de Formação Profissional e Reforço do Compromisso com a Formação Profissional no âmbito de conceber a mão-de-obra qualificada com acesso a emprego e desenvolvimento económico” da Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego (SEFOPE).

No que toca ao MAP, os maiores gastos destinam-se ao programa de “aumento sustentável na produção e na produtividade” e na gestão e preservação dos recursos naturais.

Os documentos orçamentais detalham algumas das principais medidas a implementar a médio e longo prazo pelo Governo, destacando-se no sector da agricultura a política de substituição de importações, o desenvolvimento florestal, renovação do cafezal, promover associativismo agrícola e reforçar o apoio à Quinta Portugal, projecto criado com apoio português.

No Turismo, o Governo propõe-se a criar uma empresa estatal para dinamizar o sector, promover recuperação de património histórico, melhorar a formação, controlar os crocodilos na costa norte para tornar as praias mais seguras e criar um parque de divulgação da cultura e artesanato timorense, entre outras.

O executivo quer ainda avançar na construção de bairros infraestruturados, na criação de habitação social, na melhoria das redes de saneamento básico e água e na construção de uma central de tratamento de lixo em Díli.

Para o sector educativo a aposta é aumentar os gastos no sector até à sua duplicação em cinco anos, ampliar a rede de escolas CAFE -- um projecto luso-timorense -- a “duas ou três por município” e alargar a rede de escolas.

Neste âmbito prevê o estabelecimento de “um acordo com Portugal e o Brasil para possibilitar o apoio aos novos CAFE a criar e recorrer a financiamento dos parceiros de desenvolvimento para a criação dos CAFE e a recuperação de edifícios escolares e de formação profissional”.

Mais formação de professores, reforço do programa de merenda escola e programas de retenção de jovens no país são outras das medidas.

No sector da saúde também se prevê aumentar os gastos, realizar obras nos hospitais e centros de saúde, expandir a rede hospitalar e apostar na formação.

Entre outras medidas o Governo quer ainda aprovar a estratégia nacional da protecção social, estudar a possibilidade de implementar um rendimento mínimo, implementar programas activos de emprego e criar protecção na doença e no desemprego no regime contributivo.