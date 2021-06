Governo “Simplifica” procedimentos para obtenção do visto de investidor

O certificado de registo de investimento privado (CRIP), passado pela Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIPEX) e pela Unidade Técnica para o Investimento Privado (UTIP), é descontinuado tornando-se dispensável para obtenção do visto de investidor.

A medida consta do novo procedimento para obtenção de visto de investidor, actualizados no projecto “Simplifica 1.0” que tem como objectivo a simplificação de actos e procedimentos da Administração Pública, modernização e boas práticas, apresentado esta quarta-feira, em Luanda.

Com o projecto, foram eliminados sete procedimentos que eram obrigatórios para obtenção de visto de investidor no antigo regime, dentre os quais, fotocopias das páginas principais do passaporte e das páginas que contêm informações do movimento migratório, o atestado médico passado pelo Centro de Saúde, visado pelo antigo Ministério dos Negócios Estrangeiros, actual Relações Exteriores (Mirex ) e pelo consulado geral.

Eliminou-se também a declaração de compromisso de obediência às leis vigentes no País, com assinatura reconhecida no notário e visada pelo Mirex e pelo consulado geral e o comprovativo da licença de importação de capitais de cada um dos investidores para o investimento requerido, passado pelo Banco Nacional de Angola (BNA).

Era também exigido um projecto de investimento, que já não é obrigatório.

O projecto tenciona simplificar 32 actos e procedimentos administrativos com enorme repercussão na vida do cidadão entre os quais o processo de aquisição do bilhete de identidade, carta de condução, passaporte e licenças.

Dos 32 actos que exigiam 291 requisitos, foram eliminados 121, unificados 13 documentos sobre matérias idênticas e transversais, alargou-se os prazos de validade a 10 documentos e licenças e integrados em entidade única 20 procedimentos antes realizados por serviços diferentes.

Simplifica vai “combater corrupção” nos serviços públicos

Durante a apresentação pública do “Simplifica 1.0”, o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente, Adão de Almeida, disse que o projecto “é também um instrumento ao serviço do combate à corrupção na administração pública”.

Para Adão de Almeida “quanto maior for a digitalização dos serviços públicos menor é será a burocracia”, entretanto, “em muitos casos o excesso de burocracia tem sustentado a lógica do forjar dificuldades para vender facilidades”.

“Isto é, dificultar a prestação do serviço para que o cidadão seja forçado a pagar ilegalmente pelo serviço. A isso chamamos de corrupção, o mesmo é dizer que o excesso de burocracia gera corrupção”, afirmou.

Por seu turno, o secretário do Presidente da República para a Reforma do Estado, Pedro Fiete, assegurou que o projecto vai permitir a reformulação dos actos e procedimentos na Administração Pública, com foco na prossecução do interesse público e na facilitação da vida dos cidadãos e das empresas.

Pedro Fiete avançou que o principal desafio do projecto passa por responder adequadamente o nível de exigência dos cidadãos por um serviço público de qualidade e remover os aspectos que ainda tornam a Administração Pública excessivamente burocrática, redundante e pouco eficaz.