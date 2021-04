Governo reactiva Plataforma “PNIASAN”

Milton Reis afirmou que essa Plataforma permitirá melhorar a qualidade da despesa pública agrícola em Angola, promovendo o planeamento conjunto dos investimentos na agricultura e maior articulação na implementação dos projectos.

Ao falar no habitual Briefing Bissemanal do Ministério da Economia e Planeamento (MEP), sublinhou que com a plataforma vai se reduzir os esforços e facilitar a identificação de mecanismos mais funcionais., segundo a Angop

.

Além do MEP, a plataforma conta com a coordenação do Ministério da Agricultura e Pescas (MINAGRIP) e apoio técnico da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

A plataforma tem como objectivo promover um processo de consulta e diálogo técnico com todos os órgãos do Governo que planeiam e executam investimento na agricultura e pesca, elaborar um Plano Nacional de Investimento na Agricultura, Segurança Alimentar e Nutricional (PNIASAN) coeso e factível.

Pretende-se garantir o alinhamento dos esforços do Governo, de investimentos na agricultura e pescas, e fomentar a discussão sobre quais as melhores estratégias a implementar em função das necessidades do País.

Por outro lado, Milton Reis lembrou que, no que diz respeito à Programação Macroeconómica Executiva (PME) para o ano 2021, Primeira Revisão, foi aprovada em sede da Comissão Económica do Conselho de Ministros, a 27 do corrente mês.

Frisou que este exercício de revisão antecipa o desempenho macroeconómico nacional, nos trimestres subsequentes do ano, tendo em conta o comportamento esperado para as variáveis exógenas, permitindo ao Governo adoptar as medidas de gestão macroeconómicas.