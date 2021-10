Governo português prevê aumento de 4% da receita fiscal

O Governo português espera que a receita fiscal do Estado cresça 3,8% em 2022 para 46,6 mil milhões de euros, ultrapassando o valor registado em 2019, segundo a proposta orçamental entregue na segunda-feira à noite no parlamento.

Segundo o Governo, apesar da "recuperação sustentada" da receita fiscal em 2021 face a 2020 (mais 1,6 mil milhões de euros ou 3,8% na variação relativa) está "ainda assim não atinge os valores verificados em 2019".

Já na estimativa para 2022, há um crescimento da receita fiscal em 1,7 mil milhões de euros face a 2021, ultrapassando no próximo ano "o nível da receita de 2019 em 555 milhões de euros", lê-se no relatório do Governo que acompanha a proposta do Orçamento do Estado para 2022 (O'E 2022).

Segundo o Governo, para esse aumento contribuem, sobretudo, a receita do IVA, de 1,1 mil milhões de euros (6%) para 18,3 mil milhões de euros, e o crescimento no IRS (imposto sobre rendimento de pessoas singulares), de 322 milhões de euros (2%) para 14,7 mil milhões de euros.

Segundo o Governo, no IVA a receita "deverá acompanhar o crescimento robusto do consumo privado". O ano de 2022 é o primeiro ano completo da aplicação da taxa de IVA a remessas de baixo valor (menos de 22 euros).

De acordo com a Lusa, no IRS, o crescimento de 2% reflecte, segundo o Governo, a "continuação da redução da taxa de desemprego e do aumento do salário mínimo", que - segundo o executivo - ajudarão a massa salarial a crescer 3%.

Já no IRC (imposto sobre rendimento de pessoas colectivas) prevê o Governo que o valor da receita ascenda a 4,9 mil milhões de euros em 2022, mais 2% face a 2021.

O Imposto sobre Produtos Petrolíferos deverá crescer 2,9% para 3,5 mil milhões de euros, o Imposto de Selo aumentar 3% para 1,8 mil milhões de euros (mantém o Governo o agravamento extraordinário do imposto no crédito ao consumo justificando com desincentivo ao crédito ao consumo) e o Imposto sobre o Tabaco subir 2,5% para 1,3 mil milhões de euros.

Quanto à receita corrente não fiscal, o Governo espera em 2022 um crescimento de 19,3% face a 2021 para 18,7 mil milhões de euros.