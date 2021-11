Governo português pretende aprovar Código da Actividade Bancária

O ministro de Estado e das Finanças de Portugal, João Leão, disse hoje que o Governo está "a ver o que é possível fazer", no quadro da anunciada dissolução do parlamento, quanto à aprovação do Código da Actividade Bancária (CAB), avançou a Lusa.

"Estamos a ver se neste contexto actual ainda temos condições para fazer a aprovação antes das eleições", começou por dizer João Leão aos jornalistas, à margem da cerimónia de tomada de posse de Gabriel Bernardino como novo presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Após a sessão que decorreu hoje no ministério das Finanças de Portugal, em Lisboa, o ministro relevou que o Código da Actividade Bancária (CAB) " já está com um trabalho muito avançado, em que foram ouvidas as diferentes entidades, nomeadamente com um grande envolvimento dos bancos, da Associação Portuguesa de Bancos (APB)".

No dia 16 de Abril, o Banco de Portugal (BdP) publicou o relatório da consulta pública sobre o anteprojecto do CAB com o qual pretende agregar vários regimes especiais actualmente dispersos e transpor directivas europeias.

Na sequência desta consulta pública, o Banco de Portugal enviou ao Ministério das Finanças uma versão revista do anteprojecto do CAB, propondo a substituição do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras por um novo código.

Segundo o Banco de Portugal, a proposta sistematiza e actualiza "o quadro normativo à luz dos desafios com que o sistema bancário nacional se confronta, do enquadramento institucional europeu, da experiência de supervisão acumulada, bem como das preocupações suscitadas e das recomendações emitidas pelas comissões parlamentares de inquérito realizadas nos últimos anos".

O anteprojecto propõe ainda a agregação num único texto dos vários regimes especiais dispersos, bem como a transposição das directivas comunitárias relativas ao "Banking Package" e parte da directiva das empresas de investimento.