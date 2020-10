Governo pode ter deixado cair medida de veto a divisas do BNA

Considerada de boa do ponto de vista formal, a medida, fazendo fé na fonte, é “insustentável” e “impraticável” daí o Executivo ter recuado.

Entretanto, fonte do ministério do Comércio contactada a respeito assegurou que está-se neste momento a terminar a adequação dos códigos pautais com a Organização Mundial do Comércio (OMC) no sentido de se alinhar com as normas internacionais vigentes.

Questionada pelo Mercado quando entram em vigor as restrições às importações de certos bens com recursos do tesouro e quando isso começará a ser operacionalizado, a fonte referiu que “não conseguimos definir os prazos com exactidão porque dependem de negociação”, justificando ainda que “aqui temos ainda negociação a fazer”.

Outra fonte do ministério do Comércio familiarizada com o dossier que não garantiu a queda da medida, diz que a mesma ainda não começou a ser implementada pelo facto de estar dependente da elaboração de decretos conjuntos de todos distintos departamentos ministeriais. “Cada ministério deverá exarar o seu decreto sobre os produtos que o País tem capacidade de produzir e isto ainda não foi feito”, revelou a fonte que garantiu existir um grupo técnico a trabalhar para o efeito.

No âmbito do cruzamento da informação, o Mercado contactou também o director do Gabinete de Comunicação e Imagem (GCI) do Ministério da Economia e Planeamento, Benedito Kayela, que diz o facto não ser verdade. “Ninguém confirma nem há nenhum documento sobre um eventual recuo”, clarificou.

Instado igualmente sobre a execução da mesma, segundo Benedito Kayela, medida deverá ser executada pelo Banco Nacional de Angola (BNA), tendo remetido o jornal aquela instituição para a verdade dos factos. “Os recursos em causa são do BNA”, lembrou, informação corroborada pela fonte do ministério do Comércio que desmistificou que “não eram com divisas do tesouro. São as do BNA. Mas o mais importante é a adequação pautal, reconheceu a fonte.

Sabe-se, no entanto, que o BNA deverá sair do mercado de venda de divisas até ao final deste ano, podendo vir a intervir caso seja necessário.

Foco na produção nacional

A decisão, de acordo com um comunicado da oitava reunião ordinária da Comissão Económica do Conselho de Ministros, visa proteger a produção nacional e permitir que os recursos cambiais de que o País dispõe sejam destinados ao serviço do desenvolvimento económico e social.

Na ocasião, o ministro da Indústria e Comércio, Victor Fernandes, afirmou que entre os produtos visados estão hortícolas, leguminosas e bens de transformação industrial, que não especificou. Victor Fernandes ressaltou ainda que, a partir de agora, quem quiser importar os referidos produtos deverá fazê-lo com recursos e fundos próprios.

Disse ainda na altura que, o ministério da Indústria e Comércio vai exarar um Decreto Executivo a clarificar essas medidas.

Em comunicado, o ministério da Indústria e Comércio informou que, na primeira fase de aplicação das medidas de política em relação à importação de produtos de elevado consumo interno, fica vedado o acesso a divisas do Tesouro às solicitações para a importação de massango, massambala, batata-doce, alho, cebola, cenoura, feijão, amendoim (ginguba), tomate e água engarrafada.

O comunicado esclarecia ainda que, as medidas estão alinhadas aos instrutivos da Organização Mundial do Comércio (OMC).