Governo paga até este mês atrasados da dívida pública O Governo tem até ao fim de Março de pagar atrasados da dívida acumulados até 2017 e registados no Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado (SIGTFE), no valor de 179 mil milhões de Kz, enquanto 250 mil milhões de Kz em atrasados não registados são regularizados ao longo do ano.