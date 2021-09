Governo lançou concurso para ceder gestão dos CFB

O Governo lançou, ontem, no Lobito, um concurso público internacional para a gestão e manutenção do Caminho-de-Ferro de Benguela (CFB), a componente ferroviária do Corredor do Lobito, por um prazo de 30 anos, num procedimento que, de acordo com o titular do pelouro, Ricardo d’Abreu, resulta na criação de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE).

O ministro dos Transportes declarou, no acto de lançamento do procedimento, aberto à recepção de propostas até 7 de Dezembro próximo, que a empresa preconizada no quadro do concurso deverá ser controlada por operadores privados ou por única entidade e com participação maioritária do Estado.

A companhia receberá a responsabilidade de operação, exploração e manutenção da infra-estrutura da linha férrea, bem como o transporte geral de carga, minérios e combustíveis, do Lobito, no litoral angolano, ao Luau, no extremo Leste do País, sujeitando-se à obrigação adicional da construção de um ramal de ligação à Zâmbia de 259 quilómetros.

Terá ainda a responsabilidade da construção, operação e exploração de dois terminais de trânsito de mercadorias de apoio ao serviço ferroviário de transporte de mercadorias, um no Lobito e outro no Luau, a gestão de um centro de formação no Huambo e a operação, exploração e manutenção das oficinas ferroviárias.