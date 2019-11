Governo lança programa de revitalização da cultura do café

Decorrido na aldeia de Beteleme, 157 quilómetros da cidade do Huambo, o acto testemunhado pela governadora do planalto central, Joana Lina, ficou marcado com a distribuição de 15 mil mudas de café arábica a 30 famílias camponesas desta localidade, que possui três mil moradores, que tem a agricultura como fonte de sustento.

O programa vai beneficiar, numa primeira fase, os municípios do Bailundo, Chicala-Cholohanga, Londuimbali, Huambo e Mungo, com a selecção de 30 famílias camponesas de cada uma das localidades, num total de 150, com vista a evitar a monocultura e criar sustentabilidade dos sistemas de produção no país.

Na época colonial, estes municípios eram capazes de produzir mil e 600 toneladas de café comercial, cultivadas numa extensão de cinco mil hectares de terras.

Na ocasião, o ministro da Agricultura e Florestas, António Francisco de Assis, disse tratar-se de um projecto de “extrema importância” sobretudo quanto ao aumento do rendimento económico-financeiro das famílias, daí a razão dos camponeses cuidarem bem das plantas para que elas possam dar os frutos desejados.