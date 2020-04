Governo lança pacote anti-crise

A Comissão Económica do Conselho de Ministros aprovou um conjunto de medidas de caracter imediato a adoptar pelo Executivo para responder aos efeitos sobre as empresas da pandemia do Coronavírus e à redução acentuada do preço do barril de petróleo no mercado internacional.

Ao mesmo tempo o BNA criou uma unidade especializada para acompanhamento das medidas de emergência.

De acordo com o ministro de Estado do Desenvolvimento Económico a preocupação do Executivo é aliviar, ou mitigar o mais possível, os efeitos desta crise em todos agentes económicos foram aprovados pacotes para aliviar a tesouraria das empresas, de investimentos para salvaguardar a continuidade crescimento dos negócios, bem como medidas para a melhoria do ambiente de negócios e formalização da economia.

Medidas para aliviar a tesouraria das empresas

O ministro da Economia e Planeamento apresentou as medidas que visam reduzir pressão a nível da tesouraria, mas antes referiu que o impacto da pandemia sobre as empresas tem incidência no rendimento.

As actividades económicas experimentam uma redução significativa e por isso as transacções fazem-se numa quantidade diminuta - por essa razão a tesouraria das empresas enfrenta dificuldades.

“O primeiro pacote vai no sentido de, com as condições que o Executivo tem, trazer meios para mitigar esse efeito. Importa sublinhar que, com a entrada da crise provocada pelo Coronavírus, a economia angolana já se encontrava em crise” realçou. “Estávamos a fazer a recuperação daqueles que são os principais desequilíbrios e ainda não estávamos em fase de crescimento.

Por essa razão o pacote de medicamentos corresponde ao possível”, explicou.

Este pacote comporta um conjunto de iniciativas fiscais e linhas de crédito focadas em reduzir o impacto a nível das disponibilidades dos agentes económicos.

É também garantido um alívio fiscal no modelo de extensão do prazo do pagamento do Imposto Industrial. Os contribuintes que se encontram no grupo B, que à luz da lei devem pagar o imposto agora em Abril, recebem uma moratória de 30 dias, devendo honrar com o pagamento até ao dia 29 de Maio do corrente ano.

Para os contribuintes que se encontram no grupo A, cujo pagamento do Imposto Industrial está definido para Maio, o Executivo alarga o prazo da obrigação fiscal para 30 de Junho. Ainda no âmbito fiscal, foi aprovado um crédito fiscal para empresas que importem matérias-primas ou bens de capital que contribuam com a produção dos 54 bens que estão definidos no decreto 23/19 - fundamentalmente, bens das cesta básica.

“Uma empresa que se encontre neste segmento de actividade e que faça a importação de matérias-primas ou de bens de capital vai beneficiar de um crédito fiscal de 12 meses relativamente à obrigação de pagamento do IVA”, acrescentou.

Questionada sobre a razão de o Estado não isentar as empresas do pagamento de impostos neste período critico, a ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, referiu que, face ao actual momento que o mercado petrolífero vive, com os preços a descerem de forma acentuada, os recursos provenientes do petróleo para fazer face às obrigações do Estado diminuem, pelo que não é possível “abrir mãos” dos recursos resultantes dos impostos para cobrir custos com salários e outros.

Ainda no âmbito das medidas para aliviar as tesourarias das empresas, sublinha-se a linha de liquidez criada pelo BNA para apoiar as empresas que, tendo títulos do Tesouro e que pretendam descontar os mesmos para absorverem liquidez, o façam em condições diferentes das normais. Para finalizar os apoios à tesouraria, foram adoptadas medidas para facilitar o pagamento da folha de salário.

Ao longo do segundo trimestre, as empresas gozam da vantagem de deferimento da contribuição que devem fazer junto do Instituto Nacional de Segurança Social. Assim, beneficiam de um crédito adicional de 8% que incide sobre o total da folha de salário.

Mas esse crédito deve ser pago num prazo de seis meses e começa a ser amortizado no início do segundo semestre do corrente ano. “As empresas deverão entregar aos trabalhadores como acréscimo ao salário os 3% que deveriam entregar ao INSS” disse o ministro Sérgio Santos.