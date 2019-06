Governo gasta 300 milhões USD na expansão do aeroporto 4 de Fevereiro

As obras do projecto, a decorrerem num prazo de 18 a 24 meses a partir de 2020, contemplam o aumento do espaço do terminal, com realce para o espaço de “check-in”, acomodação dos passageiros, salas de espera, escritórios para as diferentes companhias, área de estacionamento e melhoria do perímetro de segurança.

No final, o Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro contará com seis mangas para o embarque e desembarque de passageiros, passando a ter capacidade para quatro milhões de passageiros/ano contra os actuais 1,5 milhões.