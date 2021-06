Governo gasta 2,6 biliões Kz em compras em 2020

As compras governamentais movimentaram 2,6 biliões Kz em 2020 correspondente a 20% do Orçamento Geral do Estado, OGE, aprovado para aquele ano, revela o Relatório Anual da Contratação Publica.

De acordo com o balanço do Serviço Nacional de Contratação Publica, SNCP, os procedimentos abertos mantiveram a predominância de registo em 2020, tendo o Concurso Público representado o maior número de PCP (404), correspondente a 46% do total de PCP reportados.

Contudo, a Contratação Simplificada representou cerca de 85% do valor total da despesa reportada 87 mil milhões de Kz, devido ao seu recurso para valores contratuais muito elevados.

Contrariamente aos anos passados os Departamentos Ministeriais foram as Entidades que mais se destacaram em matéria de informação sobre Contratação Pública, tendo reportado 508 PCP, representado 58% do número total de procedimentos desencadeados, seguido dos Governos Provinciais e outros órgãos com 33% e 9%, respectivamente. (Ver gráfico).

As empreitadas de obras públicas continuaram a ser o objecto de contratação com maior peso, representando 98% do valor contratualizado (103 mil milhões de Kwanzas); e Quanto a diminuição no número de procedimentos comunicados ao SNCP entre 2019 e 2020 em cerca de 23%, o documento justifica que a crise económica e a pandemia da COVID-19 forçaram a revisão do OGE 2020 e como consequência o Sector Social absorveu 40,7%, com um aumento em cerca de 64,4% da despesa com Educação e Saúde, apesar das limitações de recursos.

“O Executivo precisou garantir medidas de saúde pública para prevenir e combater a expansão e mitigar as consequências da COVID-19”, lê-se no documento. “Ora, tais medidas tiveram como consequência, a redução do número de PCP, contrariando a tendência de aumento registada no período homólogo, apesar de terem se verificado também revisões nos OGE dos anos anteriores”.

Nova Lei da Contratação Pública

Apesar dos constrangimentos registados, o SNCP, num ano que comemorou o seu 10º aniversário, continuou a sua actuação na identificação e materialização de políticas e reformas que contribuíssem para a melhoria da qualidade da despesa. Destaca-se neste particular, a assinatura de protocolos de cooperação que visam potenciar a formação de todos os stakeholders do SNCP e a criação da Academia da Contratação Pública.

Por outro lado, o ano 2020 fica marcado, em matérias de Contratação Pública, pela publicação da Lei n.º 41/20, de 23 de Dezembro, revogando a Lei n.º 9/16, de 16 de Junho, que permitirá conferir maior simplificação e celeridade na tramitação dos actos de Contratação Pública, como parte das reformas em curso nesta matéria.

Todas entidades que celebrem contratos com organismos do Estado têm de se sujeitar a concursos públicos, independentemente do valor, segundo a nova Lei dos Contratos Públicos, que entrou em vigor no dia 23 de Janeiro.

A nova lei torna obrigatória a adopção do procedimento de concurso público ou de concurso limitado por prévia qualificação, independentemente do valor estimado do contrato. A contratação simplificada fica restrita as situações de caracter emergenciais ou especiais.

Especialistas entendem que com a obrigatoriedade da realização de concursos públicos, os contratos podem ser mais favoráveis aos cofres do Estado, além de reduzirem a contratação simplificada, instrumento de contratação que tem tido a preferência dos gestores públicos.

O Carlos Feijó propõe um modelo em que haja independência funcional e orgânica, não sujeição a superintendência ou a tutela de outras unidades administrativas nomeadamente o Ministério da Finanças.

“Não necessita alterar a lei de contratação pública, face ao mercado público, face as compras públicas, face ao princípio da transparência administrativa e face a tudo que chamam combate a Corrupção em Angola. Acho que o Serviço Nacional de Contratação Pública tem de ter a natureza jurídica de um verdadeiro órgão regulador” defende.