Governo estende prazo do concurso público para privatização da Multitel

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) aumentou o prazo de submissão das candidaturas ao concurso público de privatização da participação social de 90% da Multitel para até às 15:30 do dia 01 de Abril de 2022.

O prazo para as candidaturas teria terminado hoje, dia 11 de Março de 2022, conforme anunciado inicialmente pelo IGAPE em Dezembro de 2021.

A prorrogação do prazo surge, segundo avança a ANGOP, em função da necessidade de aumentar o tempo de preparação das condições dos requisitos exigidos e a obtenção de esclarecimentos necessários, em reconhecimento das dificuldades manifestadas por algumas das entidades interessadas em participar do processo.

A Multitel é uma empresa de direito angolano que presta serviços de Internet, VPN e VSAT, serviços ligados à infra-estrutura de Rede, Data Center e Cloud, Voz IP e Serviços Web. A empresa conta com um capital social de 500 mil dólares, e tem como principais sócios o Estado angolano e a Sonangol através da PT Ventures (40%), Angola Telecom (30%) e do Banco de Comércio e Indústria (20%).

Entre as empresas do sector de telecomunicações a serem privatizadas a seguir estão a Net One, TV Cabo Angola, UNITEL, MS Telecom, Angola Comunicações e Sistemas (ACS), Angola Telecom, Angola Cables, Empresa Nacional de Correios e Telégrafos de Angola (ENCTA) e a Empresa de Listas Telefónicas de Angola (ELTA).