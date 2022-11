Governo dos Emirados quer duplicar PIB até 2031

O Governo dos Emirados Árabes Unidos disse hoje que quer duplicar o Produto Interno Bruto do país, avaliado em 400 mil milhões usd até 2031, através de um programa de reformas para a próxima década.

O programa ‘We are the Emirates 2031’, divulgado pelo primeiro-ministro Mohamed Bin Rashid, prevê que o PIB dos Emirados Árabes Unidos ascenda a 816.750 milhões usd nos próximos 10 anos.

Para isso, o executivo também se propôs a aumentar as receitas das exportações de petróleo para 218 mil milhões usd, bem como a subir a contribuição do sector do turismo para o PIB para 122.512 milhões usd.

Os Emirados são o sexto maior produtor de petróleo do mundo e possuem cerca de 100 mil milhões de barris em reservas de petróleo bruto, 96% dos quais localizados em Abu Dhabi.