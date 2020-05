Governo do Bié arrecada mais de 1,4 mil milhões Kz com impostos

Em declarações à imprensa, o secretário geral do governo provincial, Vicente da Rocha, salientou que as receitas foram arrecadadas através das receitas tributárias, comunitárias e emissões de ordens de saque.

O responsável considerou positivo o montante arrecadado, adiantando que as administrações municipais têm realizado campanhas no sentido de sensibilizar os contribuintes a não optarem pela fuga ao fisco, por forma a contribuírem no desenvolvimento sócio económico do País.

No segundo trimestre deste ano haverá diminuição na arrecadação de receitas, tendo em conta as medidas que o Executivo adoptou para mitigar a situação social das populações, provocada pela pandemia.