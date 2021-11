Governo deixa de encaixar 55 mil milhões Kz com redução do IVA

O valor fiscal que o Estado vai deixar de arrecadar com a redução da taxa do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) de 14% para 7%, é de aproximadamente 55 mil milhões kz, revelou em Luanda, o secretário de Estado para as Finanças e Tesouro, Ottoniel dos Santos.

Falando no habitual briefing do Ministério da Economia e Planeamento (MEP), sublinhou que o valor está distribuído em duas linhas fundamentais que são o IVA na importação de 17 mil milhões de kz, representando 32% do valor, e o IVA nas transacções internas com um valor de Kz 37 mil milhões.

Citado pela Angop, o secretário de Estado para as Finanças e Tesouro fez saber que, com a isenção das despesas aduaneiras na importação dos produtos da cesta básica, o Governo vai deixar de encaixar 17 mil milhões de kz.

A redução serve para aumentar a oferta de bens essenciais de amplo consumo e respectivos factores de produção, pelo que o Executivo reduziu a taxa do IVA para a carne fresca e congelada, suína, bovina, caprina, ovina e suas miudezas, peixe congelado e seco e coxa de frango.

A medida, a vigorar em 2022 abrange o leite condensado e em pó; margarina, ovo e feijão; batata-doce e batata-rena; mandioca e inhame; cebola e alho; arroz, milho, trigo, massango (tudo em grão) e soja; açúcar, sal, farinha de milho, fuba de bombó e farinha de trigo; enchidos de carne, pão, óleo alimentar, água mineral e de mesa, bem como o sabão.

Explicou que a medida tem como duração um ano, e que entre os principais produtos abrangidos pela medida se destacam o arroz e a carne de vaca. Segundo o mesmo, todos os bens que anteriormente estavam com taxas de 20 ou 30% passaram a ser livres do ponto de vista dos direitos de importação.