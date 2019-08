Governo contratou Banco Mundial como consultor estratégico

Manuel Nunes Júnior fez a abertura da cerimónia de apresentação do programa de transferência de activos que eram do Estado para o sector privado(Propriv 2019-2022), que decorre neste momento numa unidade hoteleira em Luanda.

O governante assegurou que a contratação do Banco Mundial visa garantir que o processo de privatização de 195 empresas do Estado seja conduzido com rigor e transparência, uma vez que se pretende atrair investimento estrangeiro de qualidade. “Não se trata de privatizar por privatizar”, concluiu o ministro.