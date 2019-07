Governo autoriza oito gráficas para facturas com IVA incluído

Entre as Tipografias e Gráficas destacam-se a Imprensa Nacional-EP, Tipografia Corimba Lda, Unimater. Limitada, Edições de Angola (EAL) Limitada, DAMER, Gráficas, S.A, Lito Tipo Lda, Organizações Moké Lda e a Mega- Comércio & Indústria.

Neste contexto, a AGT validou igualmente 103 softwares para a impressão de facturas e documentos equivalentes. Entre as empresas com softwares validados, destacamos a SISTEC, SINFIC, Grupo Zahara, bem como NCR – Angola Informática, Lda.

Recorde-se que a entrada em vigor do IVA prevista para esse mês, foi adiada para o mês de Outubro do presente ano com uma taxa de 14%.