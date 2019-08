Governo apresenta Plano de privatizações

Segundo uma nota que o mercado teve acesso, o evento que decorrerá na sala Angola do Hotel Epic Sana será presidido pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica (MECE), Manuel Nunes, e contará, igualmente, com a presença dos membros da referida Comissão.

De acordo com o mesmo documento, no âmbito da estratégia de redimensionamento da actividade empresarial do Estado, o Executivo prevê privatizar empresas públicas e alienar participações num conjunto de entidades empresariais de Sector Privado.