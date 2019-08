Governo angolano e Banco do Japão assinam Memorando de Intenções

Trata-se do documento que vai permitir a abertura das discussões e negociações bilaterais, visando financiar projectos no valor de 400 milhões de dólares.

O Japão, através das suas instituições, está a financiar, em Angola, a recuperação do Porto do Namibe, o projecto de cabo de fibra óptica, projectos ligados à indústria têxtil e programas de desminagem.

Segundo o ministro das Finanças, Archer Mangueira, que integra a delegação do Presidente João Lourenço na TICAD7, a reunião com o banco japonês serviu, também, para discutir os projectos por financiar no domínio das águas, energia, construção e reabilitação de estradas.

O encontro, que aconteceu à margem da sétima Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento de África (TICAD7), que abriu as portas nesta quarta-feira, serviu para fazer o ponto de situação dos projectos em curso.