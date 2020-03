Governador do BNA rejeita queda descontrolada do Kwanza

O governador do Banco Nacional de Angola (BNA) rejeitou, sexta-feira última, que o kwanza esteja “novamente num cenário de queda descontrolada”.

“Não é o caso”, disse José de Lima Massano, que falava em conferência de imprensa, depois da reunião do Comité de Política Monetária (CPM) do banco central.

Segundo José de Lima Massano, a depreciação de 10% (de janeiro até à presente data) do kwanza está em linha com factores externos, nomeadamente a baixa do preço do barril de petróleo, situação que afecta outras economias com as características da angolana, nomeadamente a do Brasil e de quase toda a América Latina.

“Se nós olharmos para o que está a acontecer, por exemplo, com a economia brasileira, em que o real depreciou acima de 20% no mesmo período, o rand depreciou acima de 20% nesse período, aconteceu com quase toda a América Latina, o Chile, o Equador, Colômbia, México, Rússia – o rublo caiu mais de 20% -, nós caímos 10%”, referiu.

José de Lima Massano afirmou que em 31 de dezembro de 2019 foram efectuados os principais acertos e em janeiro verificou-se ainda “uma certa pressão”, com uma depreciação de 2,7%.

“No mês de Fevereiro tivemos uma apreciação do kwanza em relação ao dólar, em Março voltamos a assistir a uma depreciação da moeda”, disse.

“Tivemos, sim, um ajustamento justificado por este contexto, de um factor externo, a queda acentuada do preço do petróleo”, referiu

O BNA adiantou que as reformas a este nível estão essencialmente efectuadas, mas a situação vai continuar a ser monitorizada, “com os mesmos princípios, assegurar que o país disponha de reservas internacionais para cobrir responsabilidades e necessidades, que o mercado encontre o equilíbrio”, entre outros aspetos.

A consultora Capital Economics considerou, na semana passada, que os bancos centrais da Nigéria e de Angola, os dois maiores produtores de petróleo da África subsaariana, vão ser obrigados a desvalorizar as moedas para manter as reservas externas.