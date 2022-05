Governador do Banco Nacional ucraniano participou numa reunião do BCE

O governador do Banco Nacional da Ucrânia, Kyrylo Shevchenko, participou recentemente numa reunião do Conselho Geral do Banco Central Europeu (BCE).

O BCE informou na quarta-feira, 04, à noite em comunicado que Shevchenko "foi convidado a discutir o impacto da guerra da Rússia contra a Ucrânia".

A reunião é um "forte sinal de unidade europeia perante a guerra contra a Ucrânia", disse a presidente do BCE, Christine Lagarde.

O BCE vai oferecer aos jovens ucranianos oportunidades para "adquirir experiência profissional numa instituição europeia", oferecendo 15 vagas de estágio na entidade monetária por um período máximo de 12 meses.

A Rússia lançou em 24 de Fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de três mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou a fuga de mais de 13 milhões de pessoas, das quais mais de 5,5 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.