Governador do Banco Central são-tomense espera crescimento do PIB de 3,5% em 2020

“Do ponto de vista interno, espera-se um maior incremento da actividade económica para 2020, sendo expectável uma maior aceleração da taxa de crescimento do PIB, passível de rondar 3,5%, na sequência de execução do programa de investimento público financiado pelo Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento, China Popular e outros parceiros estratégicos de São Tomé e Príncipe”, disse Américo Barros.

O governador do BCSTP lamentou que, em 2019, o crescimento do PIB não tenha ultrapassado 1,5%, acreditando numa subida para o próximo ano em mais 2% devido à “evolução positiva do turismo e agricultura”.

Num balanço do ano económico, o responsável do banco central considerou, no entanto, que este crescimento “constituiu uma desaceleração” justificada pelos sectores das pescas e da construção, que não cresceram por causa da “redução do investimento público que manteve a trajectória descendente nos últimos três anos”.

De acordo com Américo Barros, a inflação acumulada em novembro deste ano foi de 5,7%, contra 8,0% no igual período do ano anterior.

O governador do BCSTP espera em 2020 uma inflação a rondar os 6,6%, que considera “compatível com a contracção da oferta monetária, em 5,2%, determinada, essencialmente, pela continuada queda dos activos externos líquidos de 0,4% e uma expressiva contracção de crédito líquido ao governo de 280%”.