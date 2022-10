Goldman Sachs antecipa subida de 22% do petróleo até Março de 2023

O corte de dois milhões de barris de petróleo por dia anunciados pela OPEP+ estão na base na revisão em alta do preço do Brent para este e para o próximo ano.

Este ano, a cotação do barril de Brent contabiliza uma valorização de 38%, quando medido em euros. E dificilmente deverá ficar por aqui. De acordo com uma nota de research enviada esta quinta-feira aos seus clientes, o banco de investimento Goldman Sachs reviu em 10 USD a cotação do barril de Brent para o último trimestre deste ano e para o primeiro trimestre de 2023.

Segundo o documento, os analistas do Goldman colocam agora o Brent a cotar nos 110 USD no final deste ano e nos 115 USD no primeiro trimestre do próximo ano. A confirmar-se as previsões do banco de norte-americano, e atendendo que actualmente o barril de Brent está a cotar nos 94,3 USD, deveremos assistir a uma subida do Brent de 17% este ano e de 22% até Março de 2023.

Apesar da revisão em alta, os valores previstos pelos analistas do Goldman estão abaixo dos máximos alcançados este ano em Março, quando o Brent chegou a ser negociado acima dos 130 USD.

Na base da nova previsão dos analistas do banco norte-americano está a decisão da OPEP+ (países produtores de petróleo e seus aliados) em cortar em dois milhões de barris por dia a produção de petróleo até ao final deste ano. Trata-se no maior corte de produção desde a pandemia de Covid-19.

Mas o Goldman vai ainda mais longe. Caso o corte da produção por parte dos países da OPEP+ se prolongue para lá de Dezembro, o preço do barril pode registar um incremento imediato de mais 25 USD às últimas previsões – 140 USD no primeiro trimestre do próximo ano e 135 USD como preço médio para 2023.