Gigante saudita do petróleo duplica dos lucros no primeiro semestre deste ano

Os lucros cresceram cerca de 103% em relação ao mesmo período de 2020. A direcção executiva da maior petrolífera do mundo aponta que os resultados reflectem uma forte recuperação na procura mundial de energia e que a empresa está a caminhar para um segundo semestre mais resiliente e flexível em 2021, à medida que a recuperação global ganha impulso.

Os lucros da petrolífera estatal saudita Aramco atingiram 47,18 mil milhões USD no primeiro semestre deste ano, o que representa um aumento de 103% face aos 23,3 mil milhões USD obtidos no primeiro semestre de 2020.

De acordo com os dados divulgados pela agência de notícias Lusa, os 25, 5 mil milhões USD obtidos entre Abril e Junho últimos representam um aumento de 288% face aos lucros no mesmo período de 2020, quando o mercado petrolífero registou quedas devido à epidemia do novo coronavírus.

O aumento de lucros nos dois períodos deveu-se “principalmente, ao aumento dos preços do crude, a melhores margens de venda e, à consolidação dos resultados da petroquímica Sabic, parcialmente compensados por menores volumes de petróleo vendidos e a maiores ´royalties` da produção de crude”, acrescenta o comunicado da empresa.

“Os nossos resultados do segundo semestre refletem uma forte recuperação na procura mundial de energia e estamos a caminhar para um segundo semestre mais resiliente e flexível em 2021, à medida que a recuperação global ganha impulso”, sublinha o director executivo da empresa, Amin Nasser.

Apesar das incertezas que a nova variante da epidemia do novo coronavírus possa colocar, a petrolífera “mostrou que se pode adaptar, de forma rápida e eficaz, às condições nas mudanças de mercado”, indica Amin Nasser.

Entretanto, a empresa anunciou que, no segundo semestre deste ano, vai distribuir 18,8 mil milhões USD em dividendos pelos accionistas. A família real saudita representa a maioria dos accionistas, à excepção de 1,5% de títulos que pertencem a outros investidores. No mesmo período de 2020, a empresa distribuíra 6,6 mil milhões USD.

No comunicado, a petrolífera saudita refere ainda que o fluxo de caixa livre no segundo trimestre deste ano foi de 22 600 milhões USD e de 40 900 milhões USD no semestre.

Nos mesmos períodos de 2020 registara, respectivamente, 6 100 e 21 100 milhões USD.