Gigante mineiro declara-se culpado e paga multa de mil milhões USD

O gigante mineiro suíço Glencore chegou a acordo com as autoridades dos Estados Unidos para o pagamento de mil milhões USD em multas, para terminar com duas investigações sobre alegados subornos e manipulação de preços.

O Departamento de Justiça norte-americano divulgou ontem que a Glencore se irá declarar culpada em ambos os casos, assim como dois ex-funcionários da empresa envolvidos nos alegados crimes.

A multinacional, que confirmou o acordo em comunicado, anunciou ainda que também concordou em declarar-se culpada e pagar multas por investigações em curso no Reino Unido e no Brasil.

No Brasil, a empresa, activa no comércio de matérias-primas, mas também proprietária de inúmeras minas de cobre e carvão, planeia pagar 40 milhões USD, enquanto o valor das multas a serem pagas no Reino Unido ainda não foi acertado, pode ler-se no comunicado de imprensa.

A Glencore tinha sido indiciada em 2018, pelo Departamento de Justiça dos EUA, como parte de uma vasta investigação por corrupção, ligada às suas actividades na Nigéria, Venezuela e República Democrática do Congo.

Seguiram-se outros processos lançados por outras autoridades.

As investigações ainda estão em andamento na Suíça e nos Países Baixos, onde a Glencore é suspeita de não ter implementado as medidas necessárias para prevenir casos de corrupção.