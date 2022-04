Gestor’ do Risco da Hemera Capital

Odracir Sidney Magalhães é um profissional do sistema financeiro com experiência em banca de investimento, gestão de activos, consultoria empresarial e de estratégia há mais de dez anos. Ocupa o cargo de Chief Operating Officer (COO) ou director operacional na Hemera Capital Partners, está entre as figuras mais próxima do CEO.

Ainda na Hemera Capital Partners (onde está desde Janeiro de 2020), Odracir Sidney Magalhães é o Chief Impact Officer da H-Impact, iniciativa corporativa da respectiva instituição que actua como assessor especializado na criação de impacto positivo.

Antes de chegar à HCP, trabalha para o ‘The Boston Consulting Group’ como consultor (2014 – 2020). Focado nas telecomunicações, óleo & gás e no sector público, apoia vários projectos. Também auxilia o desenvolvimento de negócio de inúmeras empresas.

O ‘The Boston Consulting Group’ representa a continuação da trajectória profissional com traços no BlackRock Financial Management, Londres – Reino Unido (2010 – 2014), vinculado ao segmento Corporate & Operational Risk – Risk & Quantitative Analysis.

A carreira do administrador Executivo da Hemera Capital Partners passa igualmente pela Barclays Global Investors (2009), nas vestes de analista operacional de risco (estagiário). Mas, o prelúdio do percurso no mundo financeiro ou na alta finança inicia no Banco Lehman Brothers (2006 - 2007), onde integra a equipa de auditoria interna.

Odracir Sidney Magalhães é diplomado em administração de empresas pela Universidade de Bath, Reino Unido. É especialista em risco corporativo; auditoria interna; risco operacional; análise financeira, hedge funds e gestão de risco. Fala fluentemente inglês e português, tem domínio de francês e espanhol