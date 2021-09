Gestor certo num momento desafiante

Daniel Gustavo Carvalho dos Santos é o vice-presidente do Conselho de Administração (vice-chairman) e presidente da Comissão Executiva (CEO) do Banco Millennium Atlântico (ATL), tem a missão de reorientar o banco para a sofisticação, face aos novos desafios impostos à banca, num momento desafiante em que triunfa o gestor criativo.

Assume a presidência da Comissão Executiva do ATLANTICO num momento intricado, por conta da COVID-19; das reformas implementadas sob orientação do FMI e da crise económica e financeira. Implemente um modelo de gestão focado no core business do banco, alienando activos e sem perder de vista a evolução do mercado de capitais.

Talhado para o sistema financeiro (bancário), Daniel Santos encarna a figura de um banqueiro profissional e compenetrado em contribuir para o crescimento do ATL. A instituição encara-o como um dos coadjutores (perfeitos) de António Assis Júnior à frente do board do banco que pretende ser líder na transformação digital.

É dos quadros sénior mais experimentado em matéria bancária no ATL, mas, ainda assim reconhece a dimensão do desafio a que se propôs assumir no board, após a saída de Carlos Silva (um ‘colosso’ da banca angolana) da presidência do Conselho de Administração. A meta é fazer do ATL uma instituição financeira robusta e próspera.

Daniel Santos está entre os fiéis ‘guardiões’ dos princípios e valores do ATLANTICO, principalmente após a fusão com o Banco Millennium Angola (BMA), daí a razão de exercer funções estratégicas antes de chegar aos cargos que actualmente desempenha.

Oriundo da consultora KPMG, onde chega a Partner (responsável pela área de Transacções e Reestruturações), foi Chief Financial officer (CFO) e vice-presidente da Comissão Executiva do ATLANTICO.

Licenciado em economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), chega a ocupar o cargo de director coordenador da Direcção de Project Finance no CaixaBI (Banco de Investimento).